EXTR
EXTR: Extreme Networks Inc
22.30 USD 0.38 (1.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EXTR 환율이 오늘 -1.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.22이고 고가는 22.78이었습니다.
Extreme Networks Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EXTR News
- Extreme Networks (EXTR) Is Up 2.86% in One Week: What You Should Know
- Extreme Networks: Execution Is The Story, And It's Finally Showing (NASDAQ:EXTR)
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 22.11 USD
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- NFL extends partnership with Extreme Networks through 2028
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Extreme Networks (EXTR) This Year?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Extreme Networks (EXTR) is a Great Choice
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 21.36 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Cisco Systems Extreme Networks and RADCOM
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- 3 Networking Stocks to Consider From a Flourishing Industry
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Unity Software (U) This Year?
- Extreme Networks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Innovations
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Needham raises Extreme Networks stock price target on strong Q4
- Extreme Networks Q4 2025 slides: Revenue hits $307M as SaaS ARR grows 24%
- Shares Of Arista Networks, A Leading AI Networking Software And Gear Maker, Keep Hitting Record Highs
- Arista Networks Clears Technical Benchmark, Hitting 90-Plus RS Rating
- Extreme (EXTR) Q4 Revenue Jumps 20%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Cisco’s Comeback: The Explosive AI Bet You Don’t Want To Miss (NASDAQ:CSCO)
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 20.05 USD
일일 변동 비율
22.22 22.78
년간 변동
10.10 22.89
- 이전 종가
- 22.68
- 시가
- 22.53
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- 저가
- 22.22
- 고가
- 22.78
- 볼륨
- 1.963 K
- 일일 변동
- -1.68%
- 월 변동
- 8.04%
- 6개월 변동
- 69.45%
- 년간 변동율
- 47.78%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K