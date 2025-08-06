Moedas / EXTR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EXTR: Extreme Networks Inc
22.41 USD 0.15 (0.67%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EXTR para hoje mudou para 0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.40 e o mais alto foi 22.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Extreme Networks Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXTR Notícias
- Extreme Networks: Execution Is The Story, And It's Finally Showing (NASDAQ:EXTR)
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 22.11 USD
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- NFL extends partnership with Extreme Networks through 2028
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Extreme Networks (EXTR) This Year?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Extreme Networks (EXTR) is a Great Choice
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 21.36 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Cisco Systems Extreme Networks and RADCOM
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- 3 Networking Stocks to Consider From a Flourishing Industry
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Unity Software (U) This Year?
- Extreme Networks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Innovations
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Needham raises Extreme Networks stock price target on strong Q4
- Extreme Networks Q4 2025 slides: Revenue hits $307M as SaaS ARR grows 24%
- Shares Of Arista Networks, A Leading AI Networking Software And Gear Maker, Keep Hitting Record Highs
- Arista Networks Clears Technical Benchmark, Hitting 90-Plus RS Rating
- Extreme (EXTR) Q4 Revenue Jumps 20%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Cisco’s Comeback: The Explosive AI Bet You Don’t Want To Miss (NASDAQ:CSCO)
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 20.05 USD
- Extreme Networks (EXTR) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
Faixa diária
22.40 22.48
Faixa anual
10.10 22.89
- Fechamento anterior
- 22.26
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.41
- Ask
- 22.71
- Low
- 22.40
- High
- 22.48
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.67%
- Mudança mensal
- 8.58%
- Mudança de 6 meses
- 70.29%
- Mudança anual
- 48.51%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh