通貨 / EXTR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
EXTR: Extreme Networks Inc
22.68 USD 0.42 (1.89%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXTRの今日の為替レートは、1.89%変化しました。日中、通貨は1あたり22.40の安値と22.75の高値で取引されました。
Extreme Networks Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXTR News
- Extreme Networks (EXTR) Is Up 2.86% in One Week: What You Should Know
- Extreme Networks: Execution Is The Story, And It's Finally Showing (NASDAQ:EXTR)
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 22.11 USD
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- NFL extends partnership with Extreme Networks through 2028
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Extreme Networks (EXTR) This Year?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Extreme Networks (EXTR) is a Great Choice
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 21.36 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Cisco Systems Extreme Networks and RADCOM
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- 3 Networking Stocks to Consider From a Flourishing Industry
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Unity Software (U) This Year?
- Extreme Networks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Innovations
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Needham raises Extreme Networks stock price target on strong Q4
- Extreme Networks Q4 2025 slides: Revenue hits $307M as SaaS ARR grows 24%
- Shares Of Arista Networks, A Leading AI Networking Software And Gear Maker, Keep Hitting Record Highs
- Arista Networks Clears Technical Benchmark, Hitting 90-Plus RS Rating
- Extreme (EXTR) Q4 Revenue Jumps 20%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Cisco’s Comeback: The Explosive AI Bet You Don’t Want To Miss (NASDAQ:CSCO)
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 20.05 USD
1日のレンジ
22.40 22.75
1年のレンジ
10.10 22.89
- 以前の終値
- 22.26
- 始値
- 22.46
- 買値
- 22.68
- 買値
- 22.98
- 安値
- 22.40
- 高値
- 22.75
- 出来高
- 2.053 K
- 1日の変化
- 1.89%
- 1ヶ月の変化
- 9.88%
- 6ヶ月の変化
- 72.34%
- 1年の変化
- 50.30%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K