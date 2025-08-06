Währungen / EXTR
EXTR: Extreme Networks Inc
22.68 USD 0.42 (1.89%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXTR hat sich für heute um 1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.40 bis zu einem Hoch von 22.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Extreme Networks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.40 22.75
Jahresspanne
10.10 22.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.26
- Eröffnung
- 22.46
- Bid
- 22.68
- Ask
- 22.98
- Tief
- 22.40
- Hoch
- 22.75
- Volumen
- 2.053 K
- Tagesänderung
- 1.89%
- Monatsänderung
- 9.88%
- 6-Monatsänderung
- 72.34%
- Jahresänderung
- 50.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K