EXTR: Extreme Networks Inc
22.53 USD 0.23 (1.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXTR за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.12, а максимальная — 22.54.
Следите за динамикой Extreme Networks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.12 22.54
Годовой диапазон
10.10 22.89
- Предыдущее закрытие
- 22.30
- Open
- 22.26
- Bid
- 22.53
- Ask
- 22.83
- Low
- 22.12
- High
- 22.54
- Объем
- 2.254 K
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- 9.16%
- 6-месячное изменение
- 71.20%
- Годовое изменение
- 49.30%
