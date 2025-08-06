货币 / EXTR
EXTR: Extreme Networks Inc
22.27 USD 0.26 (1.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EXTR汇率已更改-1.15%。当日，交易品种以低点22.15和高点22.57进行交易。
关注Extreme Networks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXTR新闻
- Extreme Networks: Execution Is The Story, And It's Finally Showing (NASDAQ:EXTR)
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 22.11 USD
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- NFL extends partnership with Extreme Networks through 2028
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Extreme Networks (EXTR) This Year?
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Extreme Networks (EXTR) is a Great Choice
- Extreme Networks, Inc. (EXTR) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 21.36 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Cisco Systems Extreme Networks and RADCOM
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- 3 Networking Stocks to Consider From a Flourishing Industry
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Unity Software (U) This Year?
- Extreme Networks at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Innovations
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Needham raises Extreme Networks stock price target on strong Q4
- Extreme Networks Q4 2025 slides: Revenue hits $307M as SaaS ARR grows 24%
- Shares Of Arista Networks, A Leading AI Networking Software And Gear Maker, Keep Hitting Record Highs
- Arista Networks Clears Technical Benchmark, Hitting 90-Plus RS Rating
- Extreme (EXTR) Q4 Revenue Jumps 20%
- Shopify, Astera Labs, Myriad Genetics, Grocery Outlet And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Arista Networks (NYSE:ANET)
- Cisco’s Comeback: The Explosive AI Bet You Don’t Want To Miss (NASDAQ:CSCO)
- Extreme Networks stock hits 52-week high at 20.05 USD
- Extreme Networks (EXTR) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
日范围
22.15 22.57
年范围
10.10 22.89
- 前一天收盘价
- 22.53
- 开盘价
- 22.50
- 卖价
- 22.27
- 买价
- 22.57
- 最低价
- 22.15
- 最高价
- 22.57
- 交易量
- 1.064 K
- 日变化
- -1.15%
- 月变化
- 7.90%
- 6个月变化
- 69.22%
- 年变化
- 47.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值