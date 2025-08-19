Dövizler / EXPE
EXPE: Expedia Group Inc
222.43 USD 0.51 (0.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EXPE fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 219.94 ve Yüksek fiyatı olarak 225.10 aralığında işlem gördü.
Expedia Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
219.94 225.10
Yıllık aralık
130.01 229.00
- Önceki kapanış
- 221.92
- Açılış
- 223.45
- Satış
- 222.43
- Alış
- 222.73
- Düşük
- 219.94
- Yüksek
- 225.10
- Hacim
- 3.976 K
- Günlük değişim
- 0.23%
- Aylık değişim
- 5.29%
- 6 aylık değişim
- 33.58%
- Yıllık değişim
- 50.58%
21 Eylül, Pazar