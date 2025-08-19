FiyatlarBölümler
Dövizler / EXPE
Geri dön - Hisse senetleri

EXPE: Expedia Group Inc

222.43 USD 0.51 (0.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EXPE fiyatı bugün 0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 219.94 ve Yüksek fiyatı olarak 225.10 aralığında işlem gördü.

Expedia Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EXPE haberleri

Günlük aralık
219.94 225.10
Yıllık aralık
130.01 229.00
Önceki kapanış
221.92
Açılış
223.45
Satış
222.43
Alış
222.73
Düşük
219.94
Yüksek
225.10
Hacim
3.976 K
Günlük değişim
0.23%
Aylık değişim
5.29%
6 aylık değişim
33.58%
Yıllık değişim
50.58%
21 Eylül, Pazar