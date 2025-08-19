Währungen / EXPE
EXPE: Expedia Group Inc
221.92 USD 3.26 (1.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXPE hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 221.24 bis zu einem Hoch von 226.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Expedia Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EXPE News
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
- Expedia-Aktie auf Rekordhoch: Kurs klettert auf 222,28 US-Dollar
- Expedia stock reaches all-time high at 222.28 USD
- What will Google Search remedies mean for online travel?
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Bernstein reiterates Outperform rating on Airbnb stock amid hotel expansion
- Expedia stock hits 52-week high at 216.64 USD
- Trip.com: Focus On Efficient, Regional Growth Supports Long-Term Investment Case (TCOM)
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
- Ryanair and Booking.com reach tickets deal after long legal dispute
- Expedia stock rating reiterated as Buy by BofA amid market share gains
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- All-inclusive hotels are once again having a moment (thanks to Gen Z)
- IBD Stock Of The Day: Online Travel Booking Leader Eyes Buy Point
- Expedia stock hits 52-week high at 213.11 USD
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Expedia Has 40%+ Upside Potential Over The Next 12 Months (NASDAQ:EXPE)
- Ecolab stock rating reiterated at Outperform by RBC ahead of investor day
- Here's Why Expedia (EXPE) is a Strong Momentum Stock
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
- Cantor Fitzgerald maintains Airbnb stock rating at Underweight on growth concerns
- Wall Street Lunch: SPAC-King Returns With New Blank-Check Deal
- Ecolab stock reaches all-time high at 283.51 USD
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
Tagesspanne
221.24 226.98
Jahresspanne
130.01 229.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 225.18
- Eröffnung
- 226.04
- Bid
- 221.92
- Ask
- 222.22
- Tief
- 221.24
- Hoch
- 226.98
- Volumen
- 3.798 K
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- 5.05%
- 6-Monatsänderung
- 33.28%
- Jahresänderung
- 50.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K