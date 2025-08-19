Валюты / EXPE
EXPE: Expedia Group Inc
224.98 USD 3.26 (1.43%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXPE за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 222.76, а максимальная — 228.70.
Следите за динамикой Expedia Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EXPE
Дневной диапазон
222.76 228.70
Годовой диапазон
130.01 229.00
- Предыдущее закрытие
- 228.24
- Open
- 227.96
- Bid
- 224.98
- Ask
- 225.28
- Low
- 222.76
- High
- 228.70
- Объем
- 3.641 K
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- 6.50%
- 6-месячное изменение
- 35.12%
- Годовое изменение
- 52.30%
