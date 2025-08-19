通貨 / EXPE
EXPE: Expedia Group Inc
221.92 USD 3.26 (1.45%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EXPEの今日の為替レートは、-1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり221.24の安値と226.98の高値で取引されました。
Expedia Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
221.24 226.98
1年のレンジ
130.01 229.00
- 以前の終値
- 225.18
- 始値
- 226.04
- 買値
- 221.92
- 買値
- 222.22
- 安値
- 221.24
- 高値
- 226.98
- 出来高
- 3.798 K
- 1日の変化
- -1.45%
- 1ヶ月の変化
- 5.05%
- 6ヶ月の変化
- 33.28%
- 1年の変化
- 50.23%
