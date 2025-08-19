クォートセクション
通貨 / EXPE
EXPE: Expedia Group Inc

221.92 USD 3.26 (1.45%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EXPEの今日の為替レートは、-1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり221.24の安値と226.98の高値で取引されました。

Expedia Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
221.24 226.98
1年のレンジ
130.01 229.00
以前の終値
225.18
始値
226.04
買値
221.92
買値
222.22
安値
221.24
高値
226.98
出来高
3.798 K
1日の変化
-1.45%
1ヶ月の変化
5.05%
6ヶ月の変化
33.28%
1年の変化
50.23%
