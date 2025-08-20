Divisas / EXPE
EXPE: Expedia Group Inc
225.18 USD 0.20 (0.09%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXPE de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 222.97, mientras que el máximo ha alcanzado 228.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Expedia Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EXPE News
- Amnistía Internacional presiona a CAF para cesar el proyecto de tren ligero de Jerusalén
Análisis profundo sobre la oportunidad hotelera para Airbnb
- Análisis profundo sobre la oportunidad hotelera para Airbnb
- Deep dive on the hotel opportunity for Airbnb
Acciones de Expedia alcanzan un máximo histórico de 222.28 USD
- Las acciones de Expedia alcanzan máximos históricos a 222,28 dólares
- Expedia stock reaches all-time high at 222.28 USD
- What will Google Search remedies mean for online travel?
- Stablecoin Has Arrived. Has The Payments Revolution Begun?
- Bernstein reiterates Outperform rating on Airbnb stock amid hotel expansion
- Expedia stock hits 52-week high at 216.64 USD
- Trip.com: Focus On Efficient, Regional Growth Supports Long-Term Investment Case (TCOM)
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
- Ryanair and Booking.com reach tickets deal after long legal dispute
- Expedia stock rating reiterated as Buy by BofA amid market share gains
- NVIDIA, Dell Set To Report Earnings As Investors Focus On Core PCE Price Index
- All-inclusive hotels are once again having a moment (thanks to Gen Z)
- IBD Stock Of The Day: Online Travel Booking Leader Eyes Buy Point
- Expedia stock hits 52-week high at 213.11 USD
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- Expedia Has 40%+ Upside Potential Over The Next 12 Months (NASDAQ:EXPE)
- Ecolab stock rating reiterated at Outperform by RBC ahead of investor day
- Here's Why Expedia (EXPE) is a Strong Momentum Stock
- IYC: Consumer Discretionary Dashboard For August (NYSEARCA:IYC)
Rango diario
222.97 228.17
Rango anual
130.01 229.00
- Cierres anteriores
- 224.98
- Open
- 224.98
- Bid
- 225.18
- Ask
- 225.48
- Low
- 222.97
- High
- 228.17
- Volumen
- 2.654 K
- Cambio diario
- 0.09%
- Cambio mensual
- 6.59%
- Cambio a 6 meses
- 35.24%
- Cambio anual
- 52.44%
