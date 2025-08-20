CotizacionesSecciones
EXPE: Expedia Group Inc

225.18 USD 0.20 (0.09%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EXPE de hoy ha cambiado un 0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 222.97, mientras que el máximo ha alcanzado 228.17.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Expedia Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
222.97 228.17
Rango anual
130.01 229.00
Cierres anteriores
224.98
Open
224.98
Bid
225.18
Ask
225.48
Low
222.97
High
228.17
Volumen
2.654 K
Cambio diario
0.09%
Cambio mensual
6.59%
Cambio a 6 meses
35.24%
Cambio anual
52.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B