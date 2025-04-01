Dövizler / EVAX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
3.09 USD 0.09 (3.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EVAX fiyatı bugün 3.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.02 ve Yüksek fiyatı olarak 3.17 aralığında işlem gördü.
Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVAX haberleri
- Evaxion finalizes €3.5 million debt-to-equity deal with EIB
- Evaxion expands R&D pipeline with new vaccine program targeting Group A Streptococcus
- Evaxion to develop new vaccine against Group A Streptococcus
- Evaxion secures Gates Foundation grant for polio vaccine
- H.C. Wainwright maintains Buy on Evaxion Biotech with $14 PT
- Evaxion A/S 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Evaxion reports progress in cancer vaccine trial, extends cash runway
- Evaxion: Progress Unrecognized By Market And A Catalyst-Full 2025 (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion to announce business update and first quarter 2025 financial results on May 27, 2025
- Evaxion at Sidoti Conference: AI-Driven Drug Development Strategy
- Evaxion doses first patient in extension of phase 2 trial exploring the full potential of AI-designed personalized cancer vaccine EVX-01
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Evaxion Biotech A/S 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
Günlük aralık
3.02 3.17
Yıllık aralık
0.80 9.80
- Önceki kapanış
- 3.00
- Açılış
- 3.10
- Satış
- 3.09
- Alış
- 3.39
- Düşük
- 3.02
- Yüksek
- 3.17
- Hacim
- 182
- Günlük değişim
- 3.00%
- Aylık değişim
- 11.96%
- 6 aylık değişim
- 66.13%
- Yıllık değişim
- 0.98%
21 Eylül, Pazar