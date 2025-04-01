FiyatlarBölümler
Dövizler / EVAX
Geri dön - Hisse senetleri

EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share

3.09 USD 0.09 (3.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVAX fiyatı bugün 3.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.02 ve Yüksek fiyatı olarak 3.17 aralığında işlem gördü.

Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVAX haberleri

Günlük aralık
3.02 3.17
Yıllık aralık
0.80 9.80
Önceki kapanış
3.00
Açılış
3.10
Satış
3.09
Alış
3.39
Düşük
3.02
Yüksek
3.17
Hacim
182
Günlük değişim
3.00%
Aylık değişim
11.96%
6 aylık değişim
66.13%
Yıllık değişim
0.98%
21 Eylül, Pazar