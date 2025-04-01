КотировкиРазделы
Валюты / EVAX
Назад в Рынок акций США

EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share

2.94 USD 0.04 (1.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVAX за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.86, а максимальная — 2.99.

Следите за динамикой Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EVAX

Дневной диапазон
2.86 2.99
Годовой диапазон
0.80 9.80
Предыдущее закрытие
2.90
Open
2.86
Bid
2.94
Ask
3.24
Low
2.86
High
2.99
Объем
42
Дневное изменение
1.38%
Месячное изменение
6.52%
6-месячное изменение
58.06%
Годовое изменение
-3.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.