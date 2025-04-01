Валюты / EVAX
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
2.94 USD 0.04 (1.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVAX за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.86, а максимальная — 2.99.
Следите за динамикой Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EVAX
- Evaxion finalizes €3.5 million debt-to-equity deal with EIB
- Evaxion expands R&D pipeline with new vaccine program targeting Group A Streptococcus
- Evaxion to develop new vaccine against Group A Streptococcus
- Evaxion secures Gates Foundation grant for polio vaccine
- H.C. Wainwright maintains Buy on Evaxion Biotech with $14 PT
- Evaxion A/S 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Evaxion reports progress in cancer vaccine trial, extends cash runway
- Evaxion: Progress Unrecognized By Market And A Catalyst-Full 2025 (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion to announce business update and first quarter 2025 financial results on May 27, 2025
- Evaxion at Sidoti Conference: AI-Driven Drug Development Strategy
- Evaxion doses first patient in extension of phase 2 trial exploring the full potential of AI-designed personalized cancer vaccine EVX-01
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Evaxion Biotech A/S 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
Дневной диапазон
2.86 2.99
Годовой диапазон
0.80 9.80
- Предыдущее закрытие
- 2.90
- Open
- 2.86
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.86
- High
- 2.99
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 6.52%
- 6-месячное изменение
- 58.06%
- Годовое изменение
- -3.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.