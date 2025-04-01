Währungen / EVAX
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
3.07 USD 0.07 (2.33%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVAX hat sich für heute um 2.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.07 bis zu einem Hoch von 3.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.07 3.13
Jahresspanne
0.80 9.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.00
- Eröffnung
- 3.10
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Tief
- 3.07
- Hoch
- 3.13
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 2.33%
- Monatsänderung
- 11.23%
- 6-Monatsänderung
- 65.05%
- Jahresänderung
- 0.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K