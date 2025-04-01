货币 / EVAX
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
2.94 USD 0.04 (1.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVAX汇率已更改1.38%。当日，交易品种以低点2.86和高点2.99进行交易。
关注Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
2.86 2.99
年范围
0.80 9.80
- 前一天收盘价
- 2.90
- 开盘价
- 2.86
- 卖价
- 2.94
- 买价
- 3.24
- 最低价
- 2.86
- 最高价
- 2.99
- 交易量
- 42
- 日变化
- 1.38%
- 月变化
- 6.52%
- 6个月变化
- 58.06%
- 年变化
- -3.92%
