Moedas / EVAX
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
2.95 USD 0.02 (0.68%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVAX para hoje mudou para 0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.94 e o mais alto foi 3.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EVAX Notícias
- Evaxion finalizes €3.5 million debt-to-equity deal with EIB
- Evaxion expands R&D pipeline with new vaccine program targeting Group A Streptococcus
- Evaxion to develop new vaccine against Group A Streptococcus
- Evaxion secures Gates Foundation grant for polio vaccine
- H.C. Wainwright maintains Buy on Evaxion Biotech with $14 PT
- Evaxion A/S 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Evaxion reports progress in cancer vaccine trial, extends cash runway
- Evaxion: Progress Unrecognized By Market And A Catalyst-Full 2025 (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion to announce business update and first quarter 2025 financial results on May 27, 2025
- Evaxion at Sidoti Conference: AI-Driven Drug Development Strategy
- Evaxion doses first patient in extension of phase 2 trial exploring the full potential of AI-designed personalized cancer vaccine EVX-01
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Evaxion Biotech A/S 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
Faixa diária
2.94 3.14
Faixa anual
0.80 9.80
- Fechamento anterior
- 2.93
- Open
- 2.95
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Low
- 2.94
- High
- 3.14
- Volume
- 73
- Mudança diária
- 0.68%
- Mudança mensal
- 6.88%
- Mudança de 6 meses
- 58.60%
- Mudança anual
- -3.59%
