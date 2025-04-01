Divisas / EVAX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
2.93 USD 0.01 (0.34%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVAX de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.88, mientras que el máximo ha alcanzado 3.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVAX News
- Evaxion finalizes €3.5 million debt-to-equity deal with EIB
- Evaxion expands R&D pipeline with new vaccine program targeting Group A Streptococcus
- Evaxion to develop new vaccine against Group A Streptococcus
- Evaxion secures Gates Foundation grant for polio vaccine
- H.C. Wainwright maintains Buy on Evaxion Biotech with $14 PT
- Evaxion A/S 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Evaxion reports progress in cancer vaccine trial, extends cash runway
- Evaxion: Progress Unrecognized By Market And A Catalyst-Full 2025 (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion to announce business update and first quarter 2025 financial results on May 27, 2025
- Evaxion at Sidoti Conference: AI-Driven Drug Development Strategy
- Evaxion doses first patient in extension of phase 2 trial exploring the full potential of AI-designed personalized cancer vaccine EVX-01
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Evaxion Biotech A/S 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
Rango diario
2.88 3.05
Rango anual
0.80 9.80
- Cierres anteriores
- 2.94
- Open
- 2.89
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Low
- 2.88
- High
- 3.05
- Volumen
- 82
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 6.16%
- Cambio a 6 meses
- 57.53%
- Cambio anual
- -4.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B