Valute / EVAX
EVAX: Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share
3.09 USD 0.09 (3.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVAX ha avuto una variazione del 3.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.02 e ad un massimo di 3.17.
Segui le dinamiche di Evaxion Biotech A/S - American Depositary Share. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EVAX News
- Evaxion finalizes €3.5 million debt-to-equity deal with EIB
- Evaxion expands R&D pipeline with new vaccine program targeting Group A Streptococcus
- Evaxion to develop new vaccine against Group A Streptococcus
- Evaxion secures Gates Foundation grant for polio vaccine
- H.C. Wainwright maintains Buy on Evaxion Biotech with $14 PT
- Evaxion A/S 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q1 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Evaxion reports progress in cancer vaccine trial, extends cash runway
- Evaxion: Progress Unrecognized By Market And A Catalyst-Full 2025 (NASDAQ:EVAX)
- Evaxion to announce business update and first quarter 2025 financial results on May 27, 2025
- Evaxion at Sidoti Conference: AI-Driven Drug Development Strategy
- Evaxion doses first patient in extension of phase 2 trial exploring the full potential of AI-designed personalized cancer vaccine EVX-01
- Evaxion Biotech A/S (EVAX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Evaxion Biotech A/S 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:EVAX)
Intervallo Giornaliero
3.02 3.17
Intervallo Annuale
0.80 9.80
- Chiusura Precedente
- 3.00
- Apertura
- 3.10
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Minimo
- 3.02
- Massimo
- 3.17
- Volume
- 182
- Variazione giornaliera
- 3.00%
- Variazione Mensile
- 11.96%
- Variazione Semestrale
- 66.13%
- Variazione Annuale
- 0.98%
21 settembre, domenica