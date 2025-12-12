EURK hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Eureka Acquisition Corp hisse senedi 11.17 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.91 - 11.20 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.89 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 14 değerine ulaştı. EURK canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Eureka Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Eureka Acquisition Corp hisse senedi şu anda 11.17 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.94% ve USD değerlerini izler. EURK hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

EURK hisse senedi nasıl alınır? Eureka Acquisition Corp hisselerini şu anki 11.17 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.17 ve Ask 11.47 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 14 ve günlük değişim oranı 2.38% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte EURK fiyat hareketlerini takip edin.

EURK hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Eureka Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.15 - 11.20 ve mevcut fiyatı 11.17 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.17 veya Ask 11.47 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.76% ve 6 aylık değişim oranı 6.38% değerlerini karşılaştırır. EURK fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Eureka Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Eureka Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 11.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.15 - 11.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.89 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Eureka Acquisition Corp performansını takip edin.

Eureka Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Eureka Acquisition Corp (EURK) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.15 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.17 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.15 - 11.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki EURK fiyat hareketlerini izleyin.