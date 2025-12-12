クォートセクション
通貨 / EURK
EURK: エウレカ・アクイジション

11.17 USD 0.28 (2.57%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

EURKの今日の為替レートは、2.57%変化しました。日中、通貨は1あたり10.91の安値と11.20の高値で取引されました。

エウレカ・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

EURK株の現在の価格は？

エウレカ・アクイジションの株価は本日11.17です。10.91 - 11.20内で取引され、前日の終値は10.89、取引量は14に達しました。EURKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

エウレカ・アクイジションの株は配当を出しますか？

エウレカ・アクイジションの現在の価格は11.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.94%やUSDにも注目します。EURKの動きはライブチャートで確認できます。

EURK株を買う方法は？

エウレカ・アクイジションの株は現在11.17で購入可能です。注文は通常11.17または11.47付近で行われ、14や2.38%が市場の動きを示します。EURKの最新情報はライブチャートで確認できます。

EURK株に投資する方法は？

エウレカ・アクイジションへの投資では、年間の値幅10.15 - 11.20と現在の11.17を考慮します。注文は多くの場合11.17や11.47で行われる前に、2.76%や6.38%と比較されます。EURKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

エウレカ・アクイジションの株の最高値は？

エウレカ・アクイジションの過去1年の最高値は11.20でした。10.15 - 11.20内で株価は大きく変動し、10.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。エウレカ・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

エウレカ・アクイジションの株の最低値は？

エウレカ・アクイジション(EURK)の年間最安値は10.15でした。現在の11.17や10.15 - 11.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EURKの動きはライブチャートで確認できます。

EURKの株式分割はいつ行われましたか？

エウレカ・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.89、9.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.91 11.20
1年のレンジ
10.15 11.20
以前の終値
10.89
始値
10.91
買値
11.17
買値
11.47
安値
10.91
高値
11.20
出来高
14
1日の変化
2.57%
1ヶ月の変化
2.76%
6ヶ月の変化
6.38%
1年の変化
9.94%
