EURK: Eureka Acquisition Corp
Il tasso di cambio EURK ha avuto una variazione del 2.57% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.91 e ad un massimo di 11.20.
Segui le dinamiche di Eureka Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EURK oggi?
Oggi le azioni Eureka Acquisition Corp sono prezzate a 11.17. Viene scambiato all'interno di 10.91 - 11.20, la chiusura di ieri è stata 10.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EURK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Eureka Acquisition Corp pagano dividendi?
Eureka Acquisition Corp è attualmente valutato a 11.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.94% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EURK.
Come acquistare azioni EURK?
Puoi acquistare azioni Eureka Acquisition Corp al prezzo attuale di 11.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.17 o 11.47, mentre 14 e 2.38% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EURK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EURK?
Investire in Eureka Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 10.15 - 11.20 e il prezzo attuale 11.17. Molti confrontano 2.76% e 6.38% prima di effettuare ordini su 11.17 o 11.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EURK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Eureka Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Eureka Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 11.20. All'interno di 10.15 - 11.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Eureka Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Eureka Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Eureka Acquisition Corp (EURK) nel corso dell'anno è stato 10.15. Confrontandolo con gli attuali 11.17 e 10.15 - 11.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EURK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EURK?
Eureka Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.89 e 9.94%.
- Chiusura Precedente
- 10.89
- Apertura
- 10.91
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Minimo
- 10.91
- Massimo
- 11.20
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- 2.57%
- Variazione Mensile
- 2.76%
- Variazione Semestrale
- 6.38%
- Variazione Annuale
- 9.94%
