- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EURK: Eureka Acquisition Corp
Der Wechselkurs von EURK hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.91 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Eureka Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EURK heute?
Die Aktie von Eureka Acquisition Corp (EURK) notiert heute bei 11.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.91 - 11.20 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.89 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von EURK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EURK Dividenden?
Eureka Acquisition Corp wird derzeit mit 11.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EURK zu verfolgen.
Wie kaufe ich EURK-Aktien?
Sie können Aktien von Eureka Acquisition Corp (EURK) zum aktuellen Kurs von 11.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.17 oder 11.47 platziert, während 14 und 2.38% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EURK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EURK-Aktien?
Bei einer Investition in Eureka Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 10.15 - 11.20 und der aktuelle Kurs 11.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.76% und 6.38%, bevor sie Orders zu 11.17 oder 11.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EURK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Eureka Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Eureka Acquisition Corp (EURK) im vergangenen Jahr lag bei 11.20. Innerhalb von 10.15 - 11.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Eureka Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Eureka Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Eureka Acquisition Corp (EURK) im Laufe des Jahres betrug 10.15. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.17 und der Spanne 10.15 - 11.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EURK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EURK statt?
Eureka Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.89 und 9.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.89
- Eröffnung
- 10.91
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Tief
- 10.91
- Hoch
- 11.20
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- 2.76%
- 6-Monatsänderung
- 6.38%
- Jahresänderung
- 9.94%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh