EURK: Eureka Acquisition Corp

11.17 USD 0.28 (2.57%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс EURK за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.91, а максимальная — 11.20.

Следите за динамикой Eureka Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций EURK сегодня?

Eureka Acquisition Corp (EURK) сегодня оценивается на уровне 11.17. Инструмент торгуется в пределах 10.91 - 11.20, вчерашнее закрытие составило 10.89, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EURK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eureka Acquisition Corp?

Eureka Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 11.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.94% и USD. Отслеживайте движения EURK на графике в реальном времени.

Как купить акции EURK?

Вы можете купить акции Eureka Acquisition Corp (EURK) по текущей цене 11.17. Ордера обычно размещаются около 11.17 или 11.47, тогда как 14 и 2.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EURK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции EURK?

Инвестирование в Eureka Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.15 - 11.20 и текущей цены 11.17. Многие сравнивают 2.76% и 6.38% перед размещением ордеров на 11.17 или 11.47. Изучайте ежедневные изменения цены EURK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Eureka Acquisition Corp?

Самая высокая цена Eureka Acquisition Corp (EURK) за последний год составила 11.20. Акции заметно колебались в пределах 10.15 - 11.20, сравнение с 10.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eureka Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Eureka Acquisition Corp?

Самая низкая цена Eureka Acquisition Corp (EURK) за год составила 10.15. Сравнение с текущими 11.17 и 10.15 - 11.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EURK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций EURK?

В прошлом Eureka Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.89 и 9.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.91 11.20
Годовой диапазон
10.15 11.20
Предыдущее закрытие
10.89
Open
10.91
Bid
11.17
Ask
11.47
Low
10.91
High
11.20
Объем
14
Дневное изменение
2.57%
Месячное изменение
2.76%
6-месячное изменение
6.38%
Годовое изменение
9.94%
