- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EURK: Eureka Acquisition Corp
Курс EURK за сегодня изменился на 2.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.91, а максимальная — 11.20.
Следите за динамикой Eureka Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EURK сегодня?
Eureka Acquisition Corp (EURK) сегодня оценивается на уровне 11.17. Инструмент торгуется в пределах 10.91 - 11.20, вчерашнее закрытие составило 10.89, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EURK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Eureka Acquisition Corp?
Eureka Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 11.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.94% и USD. Отслеживайте движения EURK на графике в реальном времени.
Как купить акции EURK?
Вы можете купить акции Eureka Acquisition Corp (EURK) по текущей цене 11.17. Ордера обычно размещаются около 11.17 или 11.47, тогда как 14 и 2.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EURK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EURK?
Инвестирование в Eureka Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 10.15 - 11.20 и текущей цены 11.17. Многие сравнивают 2.76% и 6.38% перед размещением ордеров на 11.17 или 11.47. Изучайте ежедневные изменения цены EURK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Eureka Acquisition Corp?
Самая высокая цена Eureka Acquisition Corp (EURK) за последний год составила 11.20. Акции заметно колебались в пределах 10.15 - 11.20, сравнение с 10.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Eureka Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Eureka Acquisition Corp?
Самая низкая цена Eureka Acquisition Corp (EURK) за год составила 10.15. Сравнение с текущими 11.17 и 10.15 - 11.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EURK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EURK?
В прошлом Eureka Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.89 и 9.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.89
- Open
- 10.91
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 10.91
- High
- 11.20
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 2.57%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 6.38%
- Годовое изменение
- 9.94%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.