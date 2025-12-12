- Aperçu
EURK: Eureka Acquisition Corp
Le taux de change de EURK a changé de 2.57% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.91 et à un maximum de 11.20.
Suivez la dynamique Eureka Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EURK aujourd'hui ?
L'action Eureka Acquisition Corp est cotée à 11.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.91 - 11.20, a clôturé hier à 10.89 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de EURK présente ces mises à jour.
L'action Eureka Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Eureka Acquisition Corp est actuellement valorisé à 11.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.94% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EURK.
Comment acheter des actions EURK ?
Vous pouvez acheter des actions Eureka Acquisition Corp au cours actuel de 11.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.17 ou de 11.47, le 14 et le 2.38% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EURK sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EURK ?
Investir dans Eureka Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.15 - 11.20 et le prix actuel 11.17. Beaucoup comparent 2.76% et 6.38% avant de passer des ordres à 11.17 ou 11.47. Consultez le graphique du cours de EURK en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Eureka Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Eureka Acquisition Corp l'année dernière était 11.20. Au cours de 10.15 - 11.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Eureka Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Eureka Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Eureka Acquisition Corp (EURK) sur l'année a été 10.15. Sa comparaison avec 11.17 et 10.15 - 11.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EURK sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EURK a-t-elle été divisée ?
Eureka Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.89 et 9.94% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.89
- Ouverture
- 10.91
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Plus Bas
- 10.91
- Plus Haut
- 11.20
- Volume
- 14
- Changement quotidien
- 2.57%
- Changement Mensuel
- 2.76%
- Changement à 6 Mois
- 6.38%
- Changement Annuel
- 9.94%
