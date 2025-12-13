- Panorámica
EURK: Eureka Acquisition Corp
El tipo de cambio de EURK de hoy ha cambiado un 2.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.91, mientras que el máximo ha alcanzado 11.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Eureka Acquisition Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de EURK hoy?
Eureka Acquisition Corp (EURK) se evalúa hoy en 11.17. El instrumento se negocia dentro de 10.91 - 11.20; el cierre de ayer ha sido 10.89 y el volumen comercial ha alcanzado 14. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios EURK en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Eureka Acquisition Corp?
Eureka Acquisition Corp se evalúa actualmente en 11.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.94% y USD. Monitoree los movimientos de EURK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de EURK?
Puede comprar acciones de Eureka Acquisition Corp (EURK) al precio actual de 11.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.17 o 11.47, mientras que 14 y 2.38% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de EURK en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de EURK?
Invertir en Eureka Acquisition Corp implica tener en cuenta el rango anual 10.15 - 11.20 y el precio actual 11.17. Muchos comparan 2.76% y 6.38% antes de colocar órdenes en 11.17 o 11.47. Estudie los cambios diarios de precios de EURK en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Eureka Acquisition Corp?
El precio más alto de Eureka Acquisition Corp (EURK) en el último año ha sido 11.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.15 - 11.20, una comparación con 10.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Eureka Acquisition Corp en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Eureka Acquisition Corp?
El precio más bajo de Eureka Acquisition Corp (EURK) para el año ha sido 10.15. La comparación con los actuales 11.17 y 10.15 - 11.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de EURK en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de EURK?
En el pasado, Eureka Acquisition Corp ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.89 y 9.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.89
- Open
- 10.91
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 10.91
- High
- 11.20
- Volumen
- 14
- Cambio diario
- 2.57%
- Cambio mensual
- 2.76%
- Cambio a 6 meses
- 6.38%
- Cambio anual
- 9.94%