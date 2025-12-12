- Visão do mercado
EURK: Eureka Acquisition Corp
A taxa do EURK para hoje mudou para 2.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.91 e o mais alto foi 11.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Eureka Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EURK hoje?
Hoje Eureka Acquisition Corp (EURK) está avaliado em 11.17. O instrumento é negociado dentro de 10.91 - 11.20, o fechamento de ontem foi 10.89, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EURK em tempo real.
As ações de Eureka Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Eureka Acquisition Corp está avaliado em 11.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.94% e USD. Monitore os movimentos de EURK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EURK?
Você pode comprar ações de Eureka Acquisition Corp (EURK) pelo preço atual 11.17. Ordens geralmente são executadas perto de 11.17 ou 11.47, enquanto 14 e 2.38% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EURK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EURK?
Investir em Eureka Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 10.15 - 11.20 e o preço atual 11.17. Muitos comparam 2.76% e 6.38% antes de enviar ordens em 11.17 ou 11.47. Estude as mudanças diárias de preço de EURK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Eureka Acquisition Corp?
O maior preço de Eureka Acquisition Corp (EURK) no último ano foi 11.20. As ações oscilaram bastante dentro de 10.15 - 11.20, e a comparação com 10.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Eureka Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Eureka Acquisition Corp?
O menor preço de Eureka Acquisition Corp (EURK) no ano foi 10.15. A comparação com o preço atual 11.17 e 10.15 - 11.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EURK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EURK?
No passado Eureka Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.89 e 9.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.89
- Open
- 10.91
- Bid
- 11.17
- Ask
- 11.47
- Low
- 10.91
- High
- 11.20
- Volume
- 14
- Mudança diária
- 2.57%
- Mudança mensal
- 2.76%
- Mudança de 6 meses
- 6.38%
- Mudança anual
- 9.94%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.