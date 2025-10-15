ETS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Elite Express Holding Inc. hisse senedi 0.7888 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 0.7521 - 0.8195 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 0.7665 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 126 değerine ulaştı. ETS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Elite Express Holding Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Elite Express Holding Inc. hisse senedi şu anda 0.7888 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -80.28% ve USD değerlerini izler. ETS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ETS hisse senedi nasıl alınır? Elite Express Holding Inc. hisselerini şu anki 0.7888 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 0.7888 ve Ask 0.7918 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 126 ve günlük değişim oranı 1.39% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ETS fiyat hareketlerini takip edin.

ETS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Elite Express Holding Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.7500 - 4.2300 ve mevcut fiyatı 0.7888 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 0.7888 veya Ask 0.7918 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -8.40% ve 6 aylık değişim oranı -80.28% değerlerini karşılaştırır. ETS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Elite Express Holding Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Elite Express Holding Inc. hisse senedi yıllık olarak 4.2300 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.7500 - 4.2300). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 0.7665 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Elite Express Holding Inc. performansını takip edin.

Elite Express Holding Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Elite Express Holding Inc. (ETS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.7500 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 0.7888 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.7500 - 4.2300 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ETS fiyat hareketlerini izleyin.