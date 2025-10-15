- Übersicht
ETS: Elite Express Holding Inc.
Der Wechselkurs von ETS hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7851 bis zu einem Hoch von 0.8349 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elite Express Holding Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ETS heute?
Die Aktie von Elite Express Holding Inc. (ETS) notiert heute bei 0.8003. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.7851 - 0.8349 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.7888 und das Handelsvolumen erreichte 33. Das Live-Chart von ETS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ETS Dividenden?
Elite Express Holding Inc. wird derzeit mit 0.8003 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -79.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ETS zu verfolgen.
Wie kaufe ich ETS-Aktien?
Sie können Aktien von Elite Express Holding Inc. (ETS) zum aktuellen Kurs von 0.8003 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.8003 oder 0.8033 platziert, während 33 und 1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ETS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ETS-Aktien?
Bei einer Investition in Elite Express Holding Inc. müssen die jährliche Spanne 0.7500 - 4.2300 und der aktuelle Kurs 0.8003 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.06% und -79.99%, bevor sie Orders zu 0.8003 oder 0.8033 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ETS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Elite Express Holding Inc.?
Der höchste Kurs von Elite Express Holding Inc. (ETS) im vergangenen Jahr lag bei 4.2300. Innerhalb von 0.7500 - 4.2300 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.7888 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Elite Express Holding Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Elite Express Holding Inc.?
Der niedrigste Kurs von Elite Express Holding Inc. (ETS) im Laufe des Jahres betrug 0.7500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.8003 und der Spanne 0.7500 - 4.2300 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ETS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ETS statt?
Elite Express Holding Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.7888 und -79.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.7888
- Eröffnung
- 0.7901
- Bid
- 0.8003
- Ask
- 0.8033
- Tief
- 0.7851
- Hoch
- 0.8349
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 1.46%
- Monatsänderung
- -7.06%
- 6-Monatsänderung
- -79.99%
- Jahresänderung
- -79.99%
