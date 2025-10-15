- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ETS: Elite Express Holding Inc.
ETSの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり0.7851の安値と0.8349の高値で取引されました。
Elite Express Holding Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ETS株の現在の価格は？
Elite Express Holding Inc.の株価は本日0.8003です。0.7851 - 0.8349内で取引され、前日の終値は0.7888、取引量は33に達しました。ETSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Elite Express Holding Inc.の株は配当を出しますか？
Elite Express Holding Inc.の現在の価格は0.8003です。配当方針は会社によりますが、投資家は-79.99%やUSDにも注目します。ETSの動きはライブチャートで確認できます。
ETS株を買う方法は？
Elite Express Holding Inc.の株は現在0.8003で購入可能です。注文は通常0.8003または0.8033付近で行われ、33や1.29%が市場の動きを示します。ETSの最新情報はライブチャートで確認できます。
ETS株に投資する方法は？
Elite Express Holding Inc.への投資では、年間の値幅0.7500 - 4.2300と現在の0.8003を考慮します。注文は多くの場合0.8003や0.8033で行われる前に、-7.06%や-79.99%と比較されます。ETSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Elite Express Holding Inc.の株の最高値は？
Elite Express Holding Inc.の過去1年の最高値は4.2300でした。0.7500 - 4.2300内で株価は大きく変動し、0.7888と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Elite Express Holding Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Elite Express Holding Inc.の株の最低値は？
Elite Express Holding Inc.(ETS)の年間最安値は0.7500でした。現在の0.8003や0.7500 - 4.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETSの動きはライブチャートで確認できます。
ETSの株式分割はいつ行われましたか？
Elite Express Holding Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.7888、-79.99%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.7888
- 始値
- 0.7901
- 買値
- 0.8003
- 買値
- 0.8033
- 安値
- 0.7851
- 高値
- 0.8349
- 出来高
- 33
- 1日の変化
- 1.46%
- 1ヶ月の変化
- -7.06%
- 6ヶ月の変化
- -79.99%
- 1年の変化
- -79.99%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 10.7
- 期待
- -13.1
- 前
- -8.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前