ETS: Elite Express Holding Inc.

0.8003 USD 0.0115 (1.46%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ETSの今日の為替レートは、1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり0.7851の安値と0.8349の高値で取引されました。

Elite Express Holding Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ETS株の現在の価格は？

Elite Express Holding Inc.の株価は本日0.8003です。0.7851 - 0.8349内で取引され、前日の終値は0.7888、取引量は33に達しました。ETSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Elite Express Holding Inc.の株は配当を出しますか？

Elite Express Holding Inc.の現在の価格は0.8003です。配当方針は会社によりますが、投資家は-79.99%やUSDにも注目します。ETSの動きはライブチャートで確認できます。

ETS株を買う方法は？

Elite Express Holding Inc.の株は現在0.8003で購入可能です。注文は通常0.8003または0.8033付近で行われ、33や1.29%が市場の動きを示します。ETSの最新情報はライブチャートで確認できます。

ETS株に投資する方法は？

Elite Express Holding Inc.への投資では、年間の値幅0.7500 - 4.2300と現在の0.8003を考慮します。注文は多くの場合0.8003や0.8033で行われる前に、-7.06%や-79.99%と比較されます。ETSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Elite Express Holding Inc.の株の最高値は？

Elite Express Holding Inc.の過去1年の最高値は4.2300でした。0.7500 - 4.2300内で株価は大きく変動し、0.7888と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Elite Express Holding Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Elite Express Holding Inc.の株の最低値は？

Elite Express Holding Inc.(ETS)の年間最安値は0.7500でした。現在の0.8003や0.7500 - 4.2300と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ETSの動きはライブチャートで確認できます。

ETSの株式分割はいつ行われましたか？

Elite Express Holding Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.7888、-79.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.7851 0.8349
1年のレンジ
0.7500 4.2300
以前の終値
0.7888
始値
0.7901
買値
0.8003
買値
0.8033
安値
0.7851
高値
0.8349
出来高
33
1日の変化
1.46%
1ヶ月の変化
-7.06%
6ヶ月の変化
-79.99%
1年の変化
-79.99%
15 10月, 水曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
NY Empire State製造指数
実際
10.7
期待
-13.1
-8.7
17:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
18:00
USD
地区連銀経済報告
実際
期待