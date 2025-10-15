- Panoramica
ETS: Elite Express Holding Inc.
Il tasso di cambio ETS ha avuto una variazione del 1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7851 e ad un massimo di 0.8349.
Segui le dinamiche di Elite Express Holding Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ETS oggi?
Oggi le azioni Elite Express Holding Inc. sono prezzate a 0.8003. Viene scambiato all'interno di 0.7851 - 0.8349, la chiusura di ieri è stata 0.7888 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ETS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Elite Express Holding Inc. pagano dividendi?
Elite Express Holding Inc. è attualmente valutato a 0.8003. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -79.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ETS.
Come acquistare azioni ETS?
Puoi acquistare azioni Elite Express Holding Inc. al prezzo attuale di 0.8003. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.8003 o 0.8033, mentre 33 e 1.29% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ETS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ETS?
Investire in Elite Express Holding Inc. implica considerare l'intervallo annuale 0.7500 - 4.2300 e il prezzo attuale 0.8003. Molti confrontano -7.06% e -79.99% prima di effettuare ordini su 0.8003 o 0.8033. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ETS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Elite Express Holding Inc.?
Il prezzo massimo di Elite Express Holding Inc. nell'ultimo anno è stato 4.2300. All'interno di 0.7500 - 4.2300, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.7888 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Elite Express Holding Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Elite Express Holding Inc.?
Il prezzo più basso di Elite Express Holding Inc. (ETS) nel corso dell'anno è stato 0.7500. Confrontandolo con gli attuali 0.8003 e 0.7500 - 4.2300 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ETS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ETS?
Elite Express Holding Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.7888 e -79.99%.
- Chiusura Precedente
- 0.7888
- Apertura
- 0.7901
- Bid
- 0.8003
- Ask
- 0.8033
- Minimo
- 0.7851
- Massimo
- 0.8349
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- 1.46%
- Variazione Mensile
- -7.06%
- Variazione Semestrale
- -79.99%
- Variazione Annuale
- -79.99%
