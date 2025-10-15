- Обзор рынка
ETS: Elite Express Holding Inc.
Курс ETS за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7851, а максимальная — 0.8349.
Следите за динамикой Elite Express Holding Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ETS сегодня?
Elite Express Holding Inc. (ETS) сегодня оценивается на уровне 0.8003. Инструмент торгуется в пределах 0.7851 - 0.8349, вчерашнее закрытие составило 0.7888, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elite Express Holding Inc.?
Elite Express Holding Inc. в настоящее время оценивается в 0.8003. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.99% и USD. Отслеживайте движения ETS на графике в реальном времени.
Как купить акции ETS?
Вы можете купить акции Elite Express Holding Inc. (ETS) по текущей цене 0.8003. Ордера обычно размещаются около 0.8003 или 0.8033, тогда как 33 и 1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ETS?
Инвестирование в Elite Express Holding Inc. предполагает учет годового диапазона 0.7500 - 4.2300 и текущей цены 0.8003. Многие сравнивают -7.06% и -79.99% перед размещением ордеров на 0.8003 или 0.8033. Изучайте ежедневные изменения цены ETS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Elite Express Holding Inc.?
Самая высокая цена Elite Express Holding Inc. (ETS) за последний год составила 4.2300. Акции заметно колебались в пределах 0.7500 - 4.2300, сравнение с 0.7888 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elite Express Holding Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Elite Express Holding Inc.?
Самая низкая цена Elite Express Holding Inc. (ETS) за год составила 0.7500. Сравнение с текущими 0.8003 и 0.7500 - 4.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ETS?
В прошлом Elite Express Holding Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7888 и -79.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.7888
- Open
- 0.7901
- Bid
- 0.8003
- Ask
- 0.8033
- Low
- 0.7851
- High
- 0.8349
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- -7.06%
- 6-месячное изменение
- -79.99%
- Годовое изменение
- -79.99%
