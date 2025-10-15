КотировкиРазделы
ETS: Elite Express Holding Inc.

0.8003 USD 0.0115 (1.46%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETS за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7851, а максимальная — 0.8349.

Следите за динамикой Elite Express Holding Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ETS сегодня?

Elite Express Holding Inc. (ETS) сегодня оценивается на уровне 0.8003. Инструмент торгуется в пределах 0.7851 - 0.8349, вчерашнее закрытие составило 0.7888, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ETS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Elite Express Holding Inc.?

Elite Express Holding Inc. в настоящее время оценивается в 0.8003. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -79.99% и USD. Отслеживайте движения ETS на графике в реальном времени.

Как купить акции ETS?

Вы можете купить акции Elite Express Holding Inc. (ETS) по текущей цене 0.8003. Ордера обычно размещаются около 0.8003 или 0.8033, тогда как 33 и 1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ETS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ETS?

Инвестирование в Elite Express Holding Inc. предполагает учет годового диапазона 0.7500 - 4.2300 и текущей цены 0.8003. Многие сравнивают -7.06% и -79.99% перед размещением ордеров на 0.8003 или 0.8033. Изучайте ежедневные изменения цены ETS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Elite Express Holding Inc.?

Самая высокая цена Elite Express Holding Inc. (ETS) за последний год составила 4.2300. Акции заметно колебались в пределах 0.7500 - 4.2300, сравнение с 0.7888 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Elite Express Holding Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Elite Express Holding Inc.?

Самая низкая цена Elite Express Holding Inc. (ETS) за год составила 0.7500. Сравнение с текущими 0.8003 и 0.7500 - 4.2300 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ETS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ETS?

В прошлом Elite Express Holding Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.7888 и -79.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.7851 0.8349
Годовой диапазон
0.7500 4.2300
Предыдущее закрытие
0.7888
Open
0.7901
Bid
0.8003
Ask
0.8033
Low
0.7851
High
0.8349
Объем
33
Дневное изменение
1.46%
Месячное изменение
-7.06%
6-месячное изменение
-79.99%
Годовое изменение
-79.99%
15 октября, среда
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
10.7
Прог.
-13.1
Пред.
-8.7
17:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Бежевая книга ФРС
Акт.
Прог.
Пред.