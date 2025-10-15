- Aperçu
ETS: Elite Express Holding Inc.
Le taux de change de ETS a changé de 1.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7851 et à un maximum de 0.8349.
Suivez la dynamique Elite Express Holding Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ETS aujourd'hui ?
L'action Elite Express Holding Inc. est cotée à 0.8003 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.7851 - 0.8349, a clôturé hier à 0.7888 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de ETS présente ces mises à jour.
L'action Elite Express Holding Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Elite Express Holding Inc. est actuellement valorisé à 0.8003. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -79.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ETS.
Comment acheter des actions ETS ?
Vous pouvez acheter des actions Elite Express Holding Inc. au cours actuel de 0.8003. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.8003 ou de 0.8033, le 33 et le 1.29% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ETS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ETS ?
Investir dans Elite Express Holding Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.7500 - 4.2300 et le prix actuel 0.8003. Beaucoup comparent -7.06% et -79.99% avant de passer des ordres à 0.8003 ou 0.8033. Consultez le graphique du cours de ETS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Elite Express Holding Inc. ?
Le cours le plus élevé de Elite Express Holding Inc. l'année dernière était 4.2300. Au cours de 0.7500 - 4.2300, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.7888 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Elite Express Holding Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Elite Express Holding Inc. ?
Le cours le plus bas de Elite Express Holding Inc. (ETS) sur l'année a été 0.7500. Sa comparaison avec 0.8003 et 0.7500 - 4.2300 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ETS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ETS a-t-elle été divisée ?
Elite Express Holding Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.7888 et -79.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.7888
- Ouverture
- 0.7901
- Bid
- 0.8003
- Ask
- 0.8033
- Plus Bas
- 0.7851
- Plus Haut
- 0.8349
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 1.46%
- Changement Mensuel
- -7.06%
- Changement à 6 Mois
- -79.99%
- Changement Annuel
- -79.99%
