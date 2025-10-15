- Panorámica
ETS: Elite Express Holding Inc.
El tipo de cambio de ETS de hoy ha cambiado un 1.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.7851, mientras que el máximo ha alcanzado 0.8349.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Elite Express Holding Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ETS hoy?
Elite Express Holding Inc. (ETS) se evalúa hoy en 0.8003. El instrumento se negocia dentro de 0.7851 - 0.8349; el cierre de ayer ha sido 0.7888 y el volumen comercial ha alcanzado 33. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ETS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Elite Express Holding Inc.?
Elite Express Holding Inc. se evalúa actualmente en 0.8003. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -79.99% y USD. Monitoree los movimientos de ETS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ETS?
Puede comprar acciones de Elite Express Holding Inc. (ETS) al precio actual de 0.8003. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.8003 o 0.8033, mientras que 33 y 1.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ETS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ETS?
Invertir en Elite Express Holding Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.7500 - 4.2300 y el precio actual 0.8003. Muchos comparan -7.06% y -79.99% antes de colocar órdenes en 0.8003 o 0.8033. Estudie los cambios diarios de precios de ETS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Elite Express Holding Inc.?
El precio más alto de Elite Express Holding Inc. (ETS) en el último año ha sido 4.2300. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.7500 - 4.2300, una comparación con 0.7888 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Elite Express Holding Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Elite Express Holding Inc.?
El precio más bajo de Elite Express Holding Inc. (ETS) para el año ha sido 0.7500. La comparación con los actuales 0.8003 y 0.7500 - 4.2300 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ETS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ETS?
En el pasado, Elite Express Holding Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.7888 y -79.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.7888
- Open
- 0.7901
- Bid
- 0.8003
- Ask
- 0.8033
- Low
- 0.7851
- High
- 0.8349
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- 1.46%
- Cambio mensual
- -7.06%
- Cambio a 6 meses
- -79.99%
- Cambio anual
- -79.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 10.7
- Pronós.
- -13.1
- Prev.
- -8.7
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.