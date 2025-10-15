- Visão do mercado
ETS: Elite Express Holding Inc.
A taxa do ETS para hoje mudou para 2.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7521 e o mais alto foi 0.8195.
Veja a dinâmica do par de moedas Elite Express Holding Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ETS hoje?
Hoje Elite Express Holding Inc. (ETS) está avaliado em 0.7888. O instrumento é negociado dentro de 0.7521 - 0.8195, o fechamento de ontem foi 0.7665, e o volume de negociação atingiu 126. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ETS em tempo real.
As ações de Elite Express Holding Inc. pagam dividendos?
Atualmente Elite Express Holding Inc. está avaliado em 0.7888. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -80.28% e USD. Monitore os movimentos de ETS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ETS?
Você pode comprar ações de Elite Express Holding Inc. (ETS) pelo preço atual 0.7888. Ordens geralmente são executadas perto de 0.7888 ou 0.7918, enquanto 126 e 1.39% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ETS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ETS?
Investir em Elite Express Holding Inc. envolve considerar a faixa anual 0.7500 - 4.2300 e o preço atual 0.7888. Muitos comparam -8.40% e -80.28% antes de enviar ordens em 0.7888 ou 0.7918. Estude as mudanças diárias de preço de ETS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Elite Express Holding Inc.?
O maior preço de Elite Express Holding Inc. (ETS) no último ano foi 4.2300. As ações oscilaram bastante dentro de 0.7500 - 4.2300, e a comparação com 0.7665 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Elite Express Holding Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Elite Express Holding Inc.?
O menor preço de Elite Express Holding Inc. (ETS) no ano foi 0.7500. A comparação com o preço atual 0.7888 e 0.7500 - 4.2300 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ETS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ETS?
No passado Elite Express Holding Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.7665 e -80.28% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.7665
- Open
- 0.7780
- Bid
- 0.7888
- Ask
- 0.7918
- Low
- 0.7521
- High
- 0.8195
- Volume
- 126
- Mudança diária
- 2.91%
- Mudança mensal
- -8.40%
- Mudança de 6 meses
- -80.28%
- Mudança anual
- -80.28%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 10.7
- Projeç.
- -13.1
- Prév.
- -8.7
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.