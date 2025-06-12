FiyatlarBölümler
Dövizler / ENS
ENS: EnerSys

110.00 USD 1.36 (1.22%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENS fiyatı bugün -1.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 109.09 ve Yüksek fiyatı olarak 111.73 aralığında işlem gördü.

EnerSys hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
109.09 111.73
Yıllık aralık
76.57 111.73
Önceki kapanış
111.36
Açılış
111.31
Satış
110.00
Alış
110.30
Düşük
109.09
Yüksek
111.73
Hacim
577
Günlük değişim
-1.22%
Aylık değişim
9.43%
6 aylık değişim
20.69%
Yıllık değişim
8.64%
