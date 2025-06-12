KurseKategorien
ENS: EnerSys

111.36 USD 3.52 (3.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENS hat sich für heute um 3.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.43 bis zu einem Hoch von 111.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die EnerSys-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
108.43 111.73
Jahresspanne
76.57 111.73
Vorheriger Schlusskurs
107.84
Eröffnung
108.44
Bid
111.36
Ask
111.66
Tief
108.43
Hoch
111.73
Volumen
707
Tagesänderung
3.26%
Monatsänderung
10.78%
6-Monatsänderung
22.19%
Jahresänderung
9.99%
