ENS: EnerSys
111.36 USD 3.52 (3.26%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENS hat sich für heute um 3.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 108.43 bis zu einem Hoch von 111.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die EnerSys-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
108.43 111.73
Jahresspanne
76.57 111.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.84
- Eröffnung
- 108.44
- Bid
- 111.36
- Ask
- 111.66
- Tief
- 108.43
- Hoch
- 111.73
- Volumen
- 707
- Tagesänderung
- 3.26%
- Monatsänderung
- 10.78%
- 6-Monatsänderung
- 22.19%
- Jahresänderung
- 9.99%
