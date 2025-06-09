Валюты / ENS
ENS: EnerSys
107.81 USD 0.02 (0.02%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENS за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.18, а максимальная — 107.98.
Следите за динамикой EnerSys. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENS
Дневной диапазон
106.18 107.98
Годовой диапазон
76.57 108.79
- Предыдущее закрытие
- 107.79
- Open
- 107.41
- Bid
- 107.81
- Ask
- 108.11
- Low
- 106.18
- High
- 107.98
- Объем
- 313
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 7.25%
- 6-месячное изменение
- 18.29%
- Годовое изменение
- 6.48%
