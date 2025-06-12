통화 / ENS
ENS: EnerSys
110.00 USD 1.36 (1.22%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENS 환율이 오늘 -1.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 109.09이고 고가는 111.73이었습니다.
EnerSys 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
109.09 111.73
년간 변동
76.57 111.73
- 이전 종가
- 111.36
- 시가
- 111.31
- Bid
- 110.00
- Ask
- 110.30
- 저가
- 109.09
- 고가
- 111.73
- 볼륨
- 577
- 일일 변동
- -1.22%
- 월 변동
- 9.43%
- 6개월 변동
- 20.69%
- 년간 변동율
- 8.64%
