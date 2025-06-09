货币 / ENS
ENS: EnerSys
108.97 USD 1.16 (1.08%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENS汇率已更改1.08%。当日，交易品种以低点108.85和高点109.25进行交易。
关注EnerSys动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENS新闻
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Enersys股票创52周新高，达107.50美元
- Enersys stock hits 52-week high at $107.50
- Enersys stock hits 52-week high at 104.39 USD
- EnerSys: Trying To Recharge Itself (NYSE:ENS)
- Harding Loevner Global Small Companies Equity Q2 2025 Commentary
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- ENS vs. EMR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Enersys (ENS) Right Now?
- EnerSys' Q1 Earnings & Sales Beat Estimates, Increase Year Over Year
- Earnings call transcript: EnerSys Q1 2026 earnings beat expectations, stock rises
- Compared to Estimates, EnerSys (ENS) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- EnerSys Q1 FY’26 slides: ’EnerGize’ strategy unveiled amid tariff challenges
- Enersys earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ABB's Electrification Segment Gains Momentum: Will This Continue?
- Graco's Earnings Miss Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- ENS or ABBNY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Enersys (ENS) Stock Undervalued Right Now?
- EnerSys to cut 11% of non-production workforce in restructuring plan
- Can ABB's Motion Segment Sustain Growth Amid Softening Orders?
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- EnerSys: This Quiet Operator Is Banking On A Higher-Margin, Lithium-Driven Future (NYSE:ENS)
- Harbor Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:HASCX)
日范围
108.85 109.25
年范围
76.57 109.25
- 前一天收盘价
- 107.81
- 开盘价
- 109.00
- 卖价
- 108.97
- 买价
- 109.27
- 最低价
- 108.85
- 最高价
- 109.25
- 交易量
- 22
- 日变化
- 1.08%
- 月变化
- 8.41%
- 6个月变化
- 19.56%
- 年变化
- 7.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值