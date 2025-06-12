Divisas / ENS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ENS: EnerSys
107.84 USD 0.03 (0.03%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ENS de hoy ha cambiado un 0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.59, mientras que el máximo ha alcanzado 109.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas EnerSys. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENS News
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- Acciones de Enersys alcanzan un máximo de 52 semanas a $107.50
- Las acciones de Enersys alcanzan un máximo de 52 semanas a 107,50 dólares
- Enersys stock hits 52-week high at $107.50
- Enersys stock hits 52-week high at 104.39 USD
- EnerSys: Trying To Recharge Itself (NYSE:ENS)
- Harding Loevner Global Small Companies Equity Q2 2025 Commentary
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- ENS vs. EMR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Enersys (ENS) Right Now?
- EnerSys' Q1 Earnings & Sales Beat Estimates, Increase Year Over Year
- Earnings call transcript: EnerSys Q1 2026 earnings beat expectations, stock rises
- Compared to Estimates, EnerSys (ENS) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- EnerSys Q1 FY’26 slides: ’EnerGize’ strategy unveiled amid tariff challenges
- Enersys earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ABB's Electrification Segment Gains Momentum: Will This Continue?
- Graco's Earnings Miss Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- ENS or ABBNY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Enersys (ENS) Stock Undervalued Right Now?
- EnerSys to cut 11% of non-production workforce in restructuring plan
- Can ABB's Motion Segment Sustain Growth Amid Softening Orders?
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- EnerSys: This Quiet Operator Is Banking On A Higher-Margin, Lithium-Driven Future (NYSE:ENS)
Rango diario
106.59 109.77
Rango anual
76.57 109.77
- Cierres anteriores
- 107.81
- Open
- 107.91
- Bid
- 107.84
- Ask
- 108.14
- Low
- 106.59
- High
- 109.77
- Volumen
- 423
- Cambio diario
- 0.03%
- Cambio mensual
- 7.28%
- Cambio a 6 meses
- 18.32%
- Cambio anual
- 6.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B