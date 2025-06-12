Devises / ENS
ENS: EnerSys
110.00 USD 1.36 (1.22%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENS a changé de -1.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 109.09 et à un maximum de 111.73.
Suivez la dynamique EnerSys. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ENS Nouvelles
- Applied Industrial's Engineered Solutions Growth Picks Up: More Upside to Come?
- Is Powell Industries' Diversification Into Electric Utility Gaining Traction?
- L’action d’Enersys atteint un sommet de 52 semaines à 107,50$
- Enersys stock hits 52-week high at $107.50
- Enersys stock hits 52-week high at 104.39 USD
- EnerSys: Trying To Recharge Itself (NYSE:ENS)
- Harding Loevner Global Small Companies Equity Q2 2025 Commentary
- AOS Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- ENS vs. EMR: Which Stock Is the Better Value Option?
- Are Investors Undervaluing Enersys (ENS) Right Now?
- EnerSys' Q1 Earnings & Sales Beat Estimates, Increase Year Over Year
- Earnings call transcript: EnerSys Q1 2026 earnings beat expectations, stock rises
- Compared to Estimates, EnerSys (ENS) Q1 Earnings: A Look at Key Metrics
- EnerSys (ENS) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- EnerSys Q1 FY’26 slides: ’EnerGize’ strategy unveiled amid tariff challenges
- Enersys earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ABB's Electrification Segment Gains Momentum: Will This Continue?
- Graco's Earnings Miss Estimates in Q2, Sales Increase Y/Y
- ENS or ABBNY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is Enersys (ENS) Stock Undervalued Right Now?
- EnerSys to cut 11% of non-production workforce in restructuring plan
- Can ABB's Motion Segment Sustain Growth Amid Softening Orders?
- Electrovaya's Jamestown Facility: The $200 Million Bet On America's Battery Future (ELVA)
- EnerSys: This Quiet Operator Is Banking On A Higher-Margin, Lithium-Driven Future (NYSE:ENS)
Range quotidien
109.09 111.73
Range Annuel
76.57 111.73
- Clôture Précédente
- 111.36
- Ouverture
- 111.31
- Bid
- 110.00
- Ask
- 110.30
- Plus Bas
- 109.09
- Plus Haut
- 111.73
- Volume
- 577
- Changement quotidien
- -1.22%
- Changement Mensuel
- 9.43%
- Changement à 6 Mois
- 20.69%
- Changement Annuel
- 8.64%
