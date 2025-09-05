Dövizler / ENPH
ENPH: Enphase Energy Inc
38.42 USD 0.02 (0.05%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENPH fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.51 ve Yüksek fiyatı olarak 39.01 aralığında işlem gördü.
Enphase Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENPH haberleri
Günlük aralık
37.51 39.01
Yıllık aralık
31.13 113.83
- Önceki kapanış
- 38.44
- Açılış
- 38.40
- Satış
- 38.42
- Alış
- 38.72
- Düşük
- 37.51
- Yüksek
- 39.01
- Hacim
- 15.945 K
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 5.38%
- 6 aylık değişim
- -38.40%
- Yıllık değişim
- -66.08%
21 Eylül, Pazar