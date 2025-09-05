QuotazioniSezioni
Valute / ENPH
Tornare a Azioni

ENPH: Enphase Energy Inc

38.42 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENPH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.51 e ad un massimo di 39.01.

Segui le dinamiche di Enphase Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENPH News

Intervallo Giornaliero
37.51 39.01
Intervallo Annuale
31.13 113.83
Chiusura Precedente
38.44
Apertura
38.40
Bid
38.42
Ask
38.72
Minimo
37.51
Massimo
39.01
Volume
15.945 K
Variazione giornaliera
-0.05%
Variazione Mensile
5.38%
Variazione Semestrale
-38.40%
Variazione Annuale
-66.08%
20 settembre, sabato