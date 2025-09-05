Valute / ENPH
ENPH: Enphase Energy Inc
38.42 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENPH ha avuto una variazione del -0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.51 e ad un massimo di 39.01.
Segui le dinamiche di Enphase Energy Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ENPH News
Intervallo Giornaliero
37.51 39.01
Intervallo Annuale
31.13 113.83
- Chiusura Precedente
- 38.44
- Apertura
- 38.40
- Bid
- 38.42
- Ask
- 38.72
- Minimo
- 37.51
- Massimo
- 39.01
- Volume
- 15.945 K
- Variazione giornaliera
- -0.05%
- Variazione Mensile
- 5.38%
- Variazione Semestrale
- -38.40%
- Variazione Annuale
- -66.08%
20 settembre, sabato