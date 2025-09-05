Devises / ENPH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ENPH: Enphase Energy Inc
38.42 USD 0.02 (0.05%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENPH a changé de -0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.51 et à un maximum de 39.01.
Suivez la dynamique Enphase Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENPH Nouvelles
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- Enphase Stock: Questions Remain Over 2026 Demand (NASDAQ:ENPH)
- Enphase Energy (ENPH) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Enphase Energy, Inc. (ENPH) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Enphase Energy Introduces New IQ Bidirectional EV Charger Model
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Enphase opens US pre-orders for next-generation EV charger
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- Enphase unveils bidirectional EV charger for home backup power
- Enphase Energy (ENPH) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Enphase opens pre-orders for new GaN-powered commercial microinverter
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Down but Not Out: 2 Stocks Built to Win in Solar
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood to join S&P 500 in watershed moment for US fintech sector
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
Range quotidien
37.51 39.01
Range Annuel
31.13 113.83
- Clôture Précédente
- 38.44
- Ouverture
- 38.40
- Bid
- 38.42
- Ask
- 38.72
- Plus Bas
- 37.51
- Plus Haut
- 39.01
- Volume
- 15.945 K
- Changement quotidien
- -0.05%
- Changement Mensuel
- 5.38%
- Changement à 6 Mois
- -38.40%
- Changement Annuel
- -66.08%
20 septembre, samedi