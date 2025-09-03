Валюты / ENPH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ENPH: Enphase Energy Inc
38.99 USD 1.01 (2.66%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENPH за сегодня изменился на 2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.50, а максимальная — 39.50.
Следите за динамикой Enphase Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ENPH
- Enphase Energy (ENPH) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Can Bloom Energy Gain From the Rising Demand for Clean Electricity?
- Enphase Energy, Inc. (ENPH) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Enphase Energy Introduces New IQ Bidirectional EV Charger Model
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- Enphase opens US pre-orders for next-generation EV charger
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- Enphase unveils bidirectional EV charger for home backup power
- Enphase Energy (ENPH) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
- Enphase opens pre-orders for new GaN-powered commercial microinverter
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Robinhood Stock Surges Over 7% In Monday Pre-Market: What's Going On? - AppLovin (NASDAQ:APP), Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR)
- Robinhood (HOOD) Joins the S&P 500 as Market Value Hits $91 Billion - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Down but Not Out: 2 Stocks Built to Win in Solar
- APP, HOOD, EME: AppLovin, Robinhood, and Emcor Group Stocks Jump on S&P 500 Inclusion News - TipRanks.com
- Robinhood to join S&P 500 in watershed moment for US fintech sector
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood, Emcor set to join S&P 500
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- Enphase: I Was Wrong, Updating My Bullish Thesis (NASDAQ:ENPH)
- JPMorgan downgrades Sinbon Electronics stock rating to Neutral on green energy slowdown
Дневной диапазон
37.50 39.50
Годовой диапазон
31.13 113.83
- Предыдущее закрытие
- 37.98
- Open
- 38.27
- Bid
- 38.99
- Ask
- 39.29
- Low
- 37.50
- High
- 39.50
- Объем
- 15.513 K
- Дневное изменение
- 2.66%
- Месячное изменение
- 6.94%
- 6-месячное изменение
- -37.49%
- Годовое изменение
- -65.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.