ENPH: Enphase Energy Inc
38.42 USD 0.02 (0.05%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ENPH 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.51이고 고가는 39.01이었습니다.
Enphase Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
37.51 39.01
년간 변동
31.13 113.83
- 이전 종가
- 38.44
- 시가
- 38.40
- Bid
- 38.42
- Ask
- 38.72
- 저가
- 37.51
- 고가
- 39.01
- 볼륨
- 15.945 K
- 일일 변동
- -0.05%
- 월 변동
- 5.38%
- 6개월 변동
- -38.40%
- 년간 변동율
- -66.08%
