货币 / ENPH
ENPH: Enphase Energy Inc
39.72 USD 0.73 (1.87%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENPH汇率已更改1.87%。当日，交易品种以低点38.42和高点39.81进行交易。
关注Enphase Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENPH新闻
- Enphase: I Was Wrong, Updating My Bullish Thesis (NASDAQ:ENPH)
日范围
38.42 39.81
年范围
31.13 113.83
- 前一天收盘价
- 38.99
- 开盘价
- 39.12
- 卖价
- 39.72
- 买价
- 40.02
- 最低价
- 38.42
- 最高价
- 39.81
- 交易量
- 3.637 K
- 日变化
- 1.87%
- 月变化
- 8.94%
- 6个月变化
- -36.32%
- 年变化
- -64.93%
