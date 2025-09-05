Währungen / ENPH
ENPH: Enphase Energy Inc
38.44 USD 0.28 (0.72%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENPH hat sich für heute um -0.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.45 bis zu einem Hoch von 39.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enphase Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ENPH News
Tagesspanne
37.45 39.60
Jahresspanne
31.13 113.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.72
- Eröffnung
- 39.59
- Bid
- 38.44
- Ask
- 38.74
- Tief
- 37.45
- Hoch
- 39.60
- Volumen
- 16.998 K
- Tagesänderung
- -0.72%
- Monatsänderung
- 5.43%
- 6-Monatsänderung
- -38.37%
- Jahresänderung
- -66.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K