Moedas / ENPH
ENPH: Enphase Energy Inc
38.49 USD 0.23 (0.59%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ENPH para hoje mudou para -0.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.06 e o mais alto foi 39.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Enphase Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENPH Notícias
Faixa diária
38.06 39.60
Faixa anual
31.13 113.83
- Fechamento anterior
- 38.72
- Open
- 39.59
- Bid
- 38.49
- Ask
- 38.79
- Low
- 38.06
- High
- 39.60
- Volume
- 1.169 K
- Mudança diária
- -0.59%
- Mudança mensal
- 5.57%
- Mudança de 6 meses
- -38.29%
- Mudança anual
- -66.02%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh