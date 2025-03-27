FiyatlarBölümler
Dövizler / ENOR
ENOR: iShares Inc iShares MSCI Norway ETF

28.65 USD 0.40 (1.38%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENOR fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.60 ve Yüksek fiyatı olarak 28.90 aralığında işlem gördü.

iShares Inc iShares MSCI Norway ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.60 28.90
Yıllık aralık
21.75 29.39
Önceki kapanış
29.05
Açılış
28.90
Satış
28.65
Alış
28.95
Düşük
28.60
Yüksek
28.90
Hacim
19
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
1.70%
6 aylık değişim
10.40%
Yıllık değişim
16.56%
21 Eylül, Pazar